Ilfattoquotidiano.it - Insulti da Donzelli, la solidarietà delle opposizioni al cronista del “Fatto”: “Violenza verbale inaudita e gravissima”

Dal Movimento 5 stelle a Italia viva, arriva laaldelGiacomo Salvini, insultato alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni, che lo ha definito “pezzo di merda” per le rivelazioni contenute nel libro Fratelli di chat (l’audio). Per il M5s interviene la senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai: “Giovanniinsulta pesantemente il giornalista Giacomo Salvini, e questa sarebbe la destra “istituzionale” di Fratelli d’Italia?”, si chiede. “Nessuna sorpresa: la loro vera natura è questa. Odiano la stampa libera, non tollerano chi li critica e reagiscono cone aggressioni verbali., uno che siedendo al Copasir dovrebbe vigilare sulla sicurezza del Paese, si comporta come un bullo di quartiere.