Ilrestodelcarlino.it - Insegnare ai più piccoli che cos’è la sicurezza: l’iniziativa di Inail e Ausl

Un’importante attività è stata organizzata per le classi terza A e B della scuola primaria Laura Bassi di Scandiano. Si tratta del‘A caccia di mostrischio’, patrocinata da. Un progetto rivolto ai bambini di terza elementare volto alla sensibilazzione sullascolastica, domestica, stradale e sul lavoro. E’ suddiviso in quattro incontri e svolto in maniera giocosa con l’aiuto di immagini e video. Gli incontri si sono conclusi con la consegna dei diplomi di cacciatori di mostrischio a cui hanno partecipato il sindaco di Matteo Nasciuti e il dirigente scolastico Fabio Bertoldi. L’obiettivo è esplorare le percezioni e idee dei bambini sullanegli ambiti dove loro e i genitori vivono e lavorano, favorire la prevenzione ecome valori fondamentali e sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti in ambito scolastico, domestico, stradale e lavorativo e dei comportamenti corretti per ridurre i rischi.