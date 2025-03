Innovazione XIX Premio Legambiente | sfida per startup spin-off e Pmi

Leggi su Ildenaro.it

La tecnologia e l’giocano un ruolo cruciale nel contrasto della crisi climatica. A celebrare questa alleanza vincente torna ildi, con la sua XIX edizione promossa in collaborazione con EY Foundation e media partner La Nuova Ecologia eSociale. Lo scopo è quello di incentivare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, valorizzando quelle realtà capaci di raccogliere laambientale come valore e opportunità irrinunciabile di sviluppo economico e sociale. Il concorso – a cui si può partecipare iscrivendosi al bando online gratuitamente entro il 31 agosto 2025 – è rivolto alle start up, alle piccole medie imprese innovative (PMI) che fanno fatica ad affermarsi sul mercato, aglioff universitari o aziendali e alle società benefit, promotrici di innovazioni di prodotto, di processo, di servizio, tecnologiche, gestionali e sociali, che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali, a considerevoli rafforzamenti della resilienza agli effetti della crisi climatica e che si distinguono per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo.