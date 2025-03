Inghilterra – Lettonia | programma e dove guardare la Coppa del Mondo alla Coppa del Mondo 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 18:10:00 Calcio italiano:Dopo le spettacolari e drammatiche parti dei quarti di finale della Nations League, il Qualificazioni UEFA per ladelRiprendono questo lunedì, avendo come piatto principale il gioco di L’riceve laa casa.I “Tre Lions” provengono dal superamento dell’Albania al debutto di Thomas Tuchel come allenatore inglese E ora stanno cercando una nuova vittoria che consenta loro di sbarazzarsi della leadership del gruppo K della classificazione delladel.D’altra parte, la squadra nazionale di Lasonia, diretta dall’italiano Paolo Nicolato, Ha vinto la data invernale durante la sua visita ad Andorra (0-1) e arriva a Wembley come completa sconosciuto di fronte all’attuale corridore in Europa.vedere per la TVLa partita traverso ladelInizia alle 20:45 al mitico Wembley.