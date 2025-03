Ilnapolista.it - Ingebrigtsen corre in tribunale per accusare il padre: «Mi ha cresciuto tra paura e violenze»

inperil: «Mi hatra»Appena finito di vincere i Mondiali indoor, in due gare diverse (1.500 e 3.000 metri), Jakobè corso ina Sandnes, nella Norvegia sud-occidentale, per ribadire davanti al giudice che ilera un uomo violento e manipolatore. E’ il motivo per cui il campione e i suoi fratelli lo hanno denunciato.Il due volte campione olimpico ha descritto un’infanzia segnata dalla. Il, Gjert, si era dichiarato il giorno prima non colpevole delle accuse di abusi fisici su due dei suoi sette figli, ovvero l’atleta e sua sorella Ingrid. L’uomo rischia fino a sei anni di carcere.“La mia educazione è stata strettamente legata alla. Sono consapevole di una cultura basata sullada molto tempo.