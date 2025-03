Inter-news.it - Infortunio Dumfries, Inter tra certezze e speranze. Il punto – TS

Denzelmancherà per almeno tre settimane dal rettangolo di gioco a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: l’fissa una data per il possibile rientro.LA CERTEZZA – Denzel, uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di 2025 da parte dell’, è costretto a saltare non pochi incontri a causa del problema rimediato contro l’Atalanta. Nello specifico, la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, verificatasi proprio in occasione della gara di Serie A contro i bergamaschi, obbligherà l’esterno olandese ai box per almeno 3 settimane. Ciò significherà dover saltare vari impegni, dal peso specifico non indifferente, in Serie A e Coppa Italia, con unrogativo sul fronte legato alla Champions League., l’guarda con attenzione a una dataUNA SPERANZA –punta a recuperare per una sfida chiave per le ambizioni stagionali dell’, ossia l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.