Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, il brasiliano torna a disposizione per il Genoa? Le ultimissime novità dalla Continassa

di Redazione JuventusNews24, il brasiliano Douglas Luiz per il Genoa? Le ultimissime sulle condizioni del centrocampista

Ci sono novità per quanto riguarda le possibili condizioni di Douglas Luiz, centrocampista che nelle scorse settimane è stato fermo ai box per smaltire l'ultimo problema fisico e che sta lavorando per recuperare definitivamente.

Come anticipato da Juventusnews24.com e confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ieri ha svolto un lavoro differenziato: le sue condizioni verranno monitorate ma c'è speranza per una convocazione per la sfida contro il Genoa.