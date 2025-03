Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: l’esterno riuscirà ad entrare tra i convocati per Juve Genoa? Cosa filtra dalla Continassa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24adtra iper ilin vista del prossimo impegno di Serie AArrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di, esterno dellache ha dovuto lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale italiana per far ritorno a Torino per un problema fisico.Come anticipato dantusnews24.com e confermato questa mattinaGazzetta dello Sport, il brasiliano ieri ha svolto un lavoro differenziato: le sue condizioni verranno monitorate ma c’è speranza per una convocazione per la prossima sfida contro il.Leggi suntusnews24.com