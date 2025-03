Anteprima24.it - Infermieri dipendenti, Campania è fanalino di coda in Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLadinella classifica nazionale degli. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute e relativo al 2022, come ha spiegato la fondazione Gimbe durante i lavori del terzo congresso nazionale della Federazione nazionale ordini professionistiche di Rimini, la regione presenta un dato pari a 3,83ogni 1.000 abitanti, facendo peggio anche di Sicilia (3,84) e Calabria (3,90). Invi sono invece 5,13ogni mille abitanti. Per il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, “siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanità pubblica e mina l’equità nell’accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane e più vulnerabili, sia in ambito ospedaliero che territoriale, dove gli investimenti del Pnrr rischiano di essere vanificati senza un’adeguata dotazione di personalestico.