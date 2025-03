Ilgiorno.it - Infermiera aggredita al Sant’Anna: la polizia subito sul posto grazie al “pulsante rosso”

Leggi su Ilgiorno.it

San Fermo della Battaglia, 25 marzo 2025 – Un’e ferita al braccio. Il primo intervento di soccorso, dopo l’attivazione del protocollo provinciale a tutela del personale sanitario, è avvenuto alle 2.40 della notte tra domenica e lunedì all’ospedaledi Como, quando un cittadino ghanese di 32 anni, residente a Como, ha costretto l’operatrice sanitaria, che lo stava assistendo nelle cure, a far scattare l’allarme per chiedere aiuto. L’accordo L’accordo sottoscritto una settimana fa, in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura, è infatti sfociato nell’adozione di un protocollo operativo messo a punto tra Questura e Asst Lariana per l’attivazione di un sistema di video-allarme installato al pronto soccorso, al reparto di psichiatria e al Sert dell’ospedale, tutti dotati di undi emergenza, che attivale immagini delle 25 telecamere visionate in diretta nella sala operativa della Questura.