Ilfattoquotidiano.it - “Indizi sulla vita extraterrestre si nascondono nelle profondità della Terra”

si, in grotte sotnee che si accendono di colori fluorescenti sotto una luce a raggi ultravioletti: questi spettacolari effetti sono infatti dovuti alla presenza di minerali trasportati lì milioni di anni fa probabilmente dall’acqua, che potrebbero permettere ad alcuni organismi di sopravvivere anche in ambienti estremi come Europa, la luna ghiacciata di Giove. Lo afferma la ricerca guidata da Joshua Sebree dell’Università dell’Iowa Settentrionale, i cui risultati verranno presentati all’incontroSocietà Americana di Chimica, in programma dal 23 al 27 marzo.I ricercatori hanno esplorato diverse grotte sotnee presenti negli Stati Uniti, a partire dalla ‘Grotta del Vento‘ del South Dakota, dove l’aria si muove costantemente al suo interno come se la grotta respirasse, da cui il nome.