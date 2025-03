Gamerbrain.net - Indiana Jones e l’antico Cerchio: Uscita annunciata per PS5

L’attesissimo, sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, arriverà ufficialmente su PlayStation 5 il 17 aprile. Già celebrato come “gioco d’avventura dell’anno” ai prestigiosi D.I.C.E. Awards, il titolo ha conquistato oltre 40 recensioni con punteggi perfetti ed è stato incluso in più di 50 classifiche “Best of” e “Game of the Year” nel 2024.– Gamerbrain.netAmbientato nel 1937, tra gli eventi iconici de I predatori dell’arca perduta™ e L’ultima crociata™, il gioco promette un’esperienza narrativa degna della tradizione cinematografica della saga. Nei panni del celebre avventuriero, i giocatori dovranno esplorare ambientazioni esotiche e affrontare sfide che richiedono astuzia, abilità e risoluzione di enigmi complessi.