Indiana Jones e l'Antico Cerchio parte con il botto su PS5: è il gioco più preordinato su PlayStation Store

sta ottenendo un grande successo su PS5 ancor prima della sua uscita. Ildi Bethesda e MachineGames, già disponibile su Xbox Series XS e PC dallo scorso dicembre, è diventato il titolo piùsuin mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania. Anche in Giappone, Hong Kong ed Emirati Arabi, il titolo figura tra i primi sei giochi più preordinati.Twisted Voxel ha riportato che questo risultato non sorprende, dato il forte legame tra il pubblicoe i giochi action-adventure. Serie di successo come Uncharted, ispirata proprio al mito di, hanno infatti dimostrato quanto gli utenti apprezzino avventure epiche con esplorazione e azione cinematografica. Inoltre, il richiamo del celebre archeologo ha saputo catturare l’attenzione dei fan, consolidando l’hype attorno all’uscita delsu5.