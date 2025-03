Ilrestodelcarlino.it - Incubo per le liste d’attesa chiuse: "Tante persone sole chiedono a noi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Guardi la situazione è questa. Se vuole può rivolgersi all’Urp o al Tribunale per i diritti del malato". Sono queste le parole che non pochi cittadini si sono sentiti dire dagli operatori del Cup, ai quali si sono rivolti per prenotare un esame o una visita specialistica, in relazione a(impossibilità di fare la prenotazione) o tempi di attesa lunghi o lunghissimi per accedere al servizio. C’è chi lascia perdere, ma altri seguono l’indicazione ricevuta. Così l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) registra un crescente numero di reclami rispetto ai quali, entro cinque giorni dalla ricezione, è obbligato ad avviare l’istruttoria per trattarli e definirli. La segnalazione viene inviata al responsabile della struttura interessata che deve svolgere i necessari accertamenti, e poi trasmettere all’Urp, entro sette giorni, una relazione con i risultati dell’indagine effettuata in relazione al disservizio lamentato.