Lapresse.it - Incidenti lavoro: travolto da tir su A1 altezza Orvieto, muore 38enne

Leggi su Lapresse.it

Milano, 25 mar. (LaPresse) – Un operaio di 38 anni ha perso la vita mentre stava lavorando sulla Auda un autocarro. L’uomo, dipendente di una ditta incaricata di effettuare lavori di manutenzione in autostrada è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamani sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso trae Fabro, in direzione Firenze, all’del km 446.