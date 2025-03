Anteprima24.it - Incidenti lavoro, Ricci (Cgil): “Misure concrete per fermare mattanza”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La strage dei morti sulnon si ferma. Oggi registriamo tre vittime in poche ore nel nostro Paese. In Campania siamo già a quota 5 dall’inizio dell’anno. L’ultimo, questa mattina a Sant’Antonio Abate”. E’ quanto afferma il segretario generale dellaNapoli e Campania, Nicola. “La nostra richiesta – precisa– è sempre la stessa: servono leggi eperquesta. La sicurezza suldeve essere una priorità di tutte le istituzioni”. “Pochi giorni fa – aggiunge– abbiamo avuto in Prefettura un ulteriore incontro sui temi della sicurezza, l’azione di prevenzione va incrementata e resa più incisiva. Comesiamo in campo con i nostri referendum, sui quali gli italiani saranno chiamati ad esprimersi l’8 e 9 giugno, per abrogare quelle leggi che non tutelano la vita di lavoratrici e lavoratori.