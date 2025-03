Lapresse.it - Incidenti lavoro, oggi tre morti in poche ore

Tre persone morte sulinore in Italia: una strage, quella dellebianche conseguenti aglisul, che non accenna a fermarsi. Il più giovane tra le vittime aveva solo 22 anni: si tratta di un operaio morto in un incidente che si è verificato durante il suo turno dinell’azienda Stm di via Monfalcone a Maniago, in provincia di Pordenone.Il 22enne è morto sul colpo a causa dell’esplosione di uno stampo d’acciaio. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri mentre il giovane, nato a san Vito al Tagliamento e residente a Vajont, era vicino allo stampo che, per cause ancora in corso di accertamento, è esploso. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Spilimbergo. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dello Spisal. L’area è stata posta sotto sequestro.