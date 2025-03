Incidenti lavoro 3morto in poche ore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.31 Un operaio di 38 anni ha perso la vita investito da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell'Autosole, nei pressi di Orvieto. Dipendente di una ditta del posto impegnata in interventi di manutenzione in autostrada, l'operaio era sulla carreggiata quando è stato investito da un mezzo pesante in transito. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia stradale. Altri due operai morti, uno nel Napoletano e uno in provincia di Pordenone.