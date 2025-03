Salernotoday.it - Incidente sulla Tangenziale, tra Torrione e Pastena: 3 feriti

Leggi su Salernotoday.it

Brutto, stamattina, intorno alle 9.30,di Salerno. Per cause da accertare, infatti, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli, tra gli svincoli di Sala Abbagnano e, in direzione sud.Tre ilievi. Non sono mancati disagi.