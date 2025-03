Quicomo.it - Incidente in via Ambrosoli a Como, terribile scontro tra furgone e scooter: un ferito gravissimo

Leggi su Quicomo.it

Sono ancora poche le informazioni sull'avvenuto oggi, 25 marzo, poco dopo le 16 in via. Secondo una prima ricostruzione, une una moto si sono scontrati: la moto proveniva da via Mentana mentre ilstava entrando in via, ma la dinamica esatta è.