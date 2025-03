Lapresse.it - Inchiesta urbanistica, avvocatura Comune dai pm per parlare di San Siro e cantieri

Il capo dell’deldi Milano, Antonello Mandarano, si è presentato oggi in Procura per un’interlocuzione informale con i pubblici ministeri che indagano sull’della città e che hanno aperto, come atto dovuto, un fascicolo esplorativo, senza indagati né ipotesi di reato, sulla procedura di vendita dello stadio Sana Milan e Inter dopo l’esposto del comitato ‘Sì Meazza’ guidato dall’ex vice sindaco di Milano, Luigi Corbani. Mandarano è stato ricevuto dal Procuratore della Repubblica, Marcello Viola. L’incontro è stato cordiale e non si escludono successivi momenti di interlocuzione. Due alti dirigenti dell’deldi Milano, Paolo Guido Riganti e Marco Porta, sono stati sentiti ieri come testimoni dai pubblici ministeri che indagano suiedilizi di Milano congiuntamente ai magistrati della Procura regionale presso la Corte dei Conti che esplorano ipotesi di danno erariale per i mancati oneri di urbanizzazione.