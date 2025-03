Reggiotoday.it - Inchiesta Equalize e cyber spionaggio, arrestato pentito della 'ndrangheta stragista

Leggi su Reggiotoday.it

Nunziatino Romeo,alla cosiddetta " '", legato al clan Barbaro-Papalia, è stato, - come riporta l'Ansa - in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice, su richiesta del.