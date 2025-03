Anteprima24.it - Inchiesta de ‘Le Iene’, il gruppo ‘Insieme per Apice’ chiede un Consiglio comunale

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delper, Donato Limongelli, Maria Albanese, Vincenzo Montenigro e Filippo Iebba.“Il 6 marzo 2025 i consiglieri comunali “Insieme per Apice” chiedono, secondo le regole statutarie del comune di Apice, al Presidente della convocazione di unaperto per discutere pubblicamente dell’episodio riportato dalle Iene, riguardante una truffa nei confronti di molti cittadini apicesi da parte di società finanziarie.Ieri si è celebrato ilall’Odg era anche inserita la richiesta delstraordinario pubblico.A tal riguardo è stato risposto, da chi per statuto deve inserire la richiesta di convocazionee quindi la discussione degli argomenti proposti dalla minoranza, che la richiesta non era accettabile perché gli argomenti non erano di competenza dele che la stessa veniva messa in votazione per essere respinta dal