Inaugurato il budello di Milano Cortina 2026. Zoeggeler “Pista bella e non facile. Possiamo studiare ogni dettaglio”

ha il suo nuovo. Oggi c’è stata l’inaugurazione ufficiale della“Eugenio Monti“, che ospiterà le gare olimpiche del prossimo anno di slittino, bob e skeleton. Un’opera che non servirà solo per, ma che rappresenta un’eccellenza sul territorio italiano, pronta ad essere sfruttata anche per tutti gli eventi post Olimpiade.Ilè lungo 1749 metri e presenta sedici curve, come richiesto dal regolamento internazionale. Oggi c’è stata l’inaugurazione ufficiale, ma già ieri nel tardo pomeriggio si erano tenuti i primi test. A scendere per primo sull’Eugenio Monti è stato il padrone di casa Mattia Gaspari, azzurro della squadra di skeleton. Successivamente hanno potuto testare il tracciato anche lo slittinista Dominik Fischnaller e Simone Bertazzo, che oggi fa parte dello staff tecnico della nazionale di bob.