Oasport.it - Inaugurata la pista olimpica di bob a Cortina: chi sono gli azzurri che l’hanno provata

È stata, seppur in maniera ancora non ufficiale, la discussissimadi bob e skeleton e slittino sulla quale si disputeranno le gare dei Giochi Olimpici di Milano2026. Dopo tanti dubbi e polemiche, il budello ampezzano ha visto le prime discese, per sancire la nascita vera e propria dellaintitolata a Eugenio Monti.Nella giornata di ieri diversi atletihanno potuto provare il nuovo tracciato. Il primo in ordine di tempo è stato Mattia Gaspari. Lo skeletonista ha raccontato le sue emozioni a Sky Sport: “È una soddisfazione pazzesca, poter dire di essere sceso per primo sulla ‘mia’, che vedo dalle finestre di casa. Non vedevo l’ora. Finalmente. E’ un’opera straordinaria, un mezzo miracolo”.Dopodiché è stata la volta di Dominik Fischnaller per lo slittino, quindi Simone Bertazzo e Eric Fantazzini hanno portato all’esordio il bob a 2.