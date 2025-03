Iodonna.it - In un incontro al Festival di Cinema di Bari, l'attrice di Inganno ha annunciato il suo prossimo ambizioso progetto: raccontare la vita della grande star dopo la vittoria dell'Oscar nel 1956

Durante uno degli incontri dialdiBif&st, Monica Guerritore hache a fine aprile inizieranno le riprese di Anna – Una voce umana, film scritto e diretto da lei in cui interpreterà Anna Magnani. Per l’, vista recentemente nella serie Netflix, si tratterà dunque’esordio alla regiatografica. “”, il trailerserie sexy-thriller con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti X Leggi anche › Laversatilità di Monica Guerritore: dall’omaggio a Strehler alla comicità in “da Carlo” Monica Guerritore pronta per il set sulla MagnaniDa tre anni Guerritore cercava di far partire il: «Ho avuto il vento ostinato e contrario, le produzione vanno per conto proprio.