Iltempo.it - In piazza a spese nostre, treno e hotel a Bisio e altri Vip: i rimborsi del Comune

da Milano a Roma e ritorno, più «ospitalità» nell'eleganteOrazio Palace del rione Prati. Sono iche Roma Capitale ha riconosciuto a Claudio, presentatore della «per l'Europa» del 15 marzo indel Popolo. L'attore è probabilmente il nome più famoso tra quelli degli artisti che figurano nell'elenco deiriconosciuti dal, tramite la società Zètema, in occasione della manifestazione ispirata dal giornalista di Repubblica Michele Serra. Evento per cui il sindaco Roberto Gualtieri è finito nella bufera, visto che ledella manifestazione (286 mila euro netti, quasi 350 mila lordi) sono state sostenute dal Campidoglio. I «costi diretti» per «e ospitalità», si legge nel prospetto inviato da Zètema al Gabinetto del sindaco il 21 marzo scorso, ammontano a 2.