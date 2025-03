Velvetgossip.it - In & Out: Tv8 rivoluziona la comicità con un tocco di leggerezza

A partire da maggio 2025, Tv8 arricchisce la sua offerta di intrattenimento con un nuovo comedy show intitolato “In; Out – Niente di Serio”. Questo programma si inserisce in un contesto televisivo già vivace, caratterizzato da una crescente attenzione alla, e si propone di esplorare le dinamiche dellacontemporanea attraverso un cast giovane e talentuoso. La prima serata di questa nuova trasmissione promette di regalare al pubblico momenti di ilarità e riflessione sociale, elementi che da sempre contraddistinguono laitaliana.Il cast di “In; Out – Niente di Serio”Il cast di “In; Out – Niente di Serio” è composto da nove comici noti al pubblico per le loro apparizioni in vari programmi televisivi di successo. Tra loro troviamo nomi come Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini e Saverio Raimondo.