Davidemaggio.it - In & Out – Niente di Serio, Tv8 amplia la comicità

Leggi su Davidemaggio.it

Tv8 insiste sulla. Oltre a GialappaShow (da lunedì 31 marzo la nuova edizione), è in arrivo un nuovo programma dal titolo In; Out –di, un comedy show corale in onda da maggio in prima serata. Al centro di questa nuova trasmissione, unacontemporanea scritta, interpretata e creata dalla nuova generazione.Il cast sarà composto da nove comici già visti in altri programmi televisivi (come LOL, Comedy Match, Stand Up Comedy, Propaganda Live) ma che per la prima volta si trovano riuniti in un’unica trasmissione. Si tratta di Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i Vazzanikki.Nel corso delle varie puntate di In; Out –di, i comici si alterneranno sul palco ponendo in evidenza le loro affinità e differenze, portando in scena monologhi e pezzi corali, a volte condivisi anche con ospiti.