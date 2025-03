Agi.it - In FDI c'è chi chiede il passo indietro di Santanchè "se rinviata a giudizio"

AGI - "Noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso quando è venuta in Aula, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio" a"si arriverebbe a una presa d'atto della necessità di rilasciare l'incarico. Non perché stia governando male il turismo, anzi abbiamo dati assolutamente premianti, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile". Così il capogruppo di Fdi alla Camera Galeazzo Bignami a Skytg24 sulla vicenda giudiziaria del ministro del Turismo Daniela. Intanto, la ministra ha cambiato legale e l'udienza preliminare in cui è accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato domani sarà. Alla vigilia dell'appuntamento in aula, si viene a sapere cheha deciso di sostituire l'avvocato Salvatore Sanzo con Salvatore Pino che affiancherà il già presente Nicolò Pelanda.