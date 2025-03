Digital-news.it - In e Out – Niente di Serio su TV8: al via riprese del Nuovo Show Comico con i Migliori Stand-Up Italiani

Leggi su Digital-news.it

Al via nelle prossime settimane leper la realizzazione di “In & Out –di”, la nuova produzione originale per la prima serata di TV8, che sarà in onda a maggio. Lodi pura comicità contemporanea è scritto, interpretato e creato dalla nuova generazione di comici che riempie i teatri di tutta Italia, e che per la prima volta si trova riunita in un unico programma tv.Protagonisti di questoprogetto televisivo sono Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, e con Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i Vazzanikki.I nove comedian si alterneranno sul palco ponendo in evidenza le loro affinità e differenze, portando in scena monologhi e pezzi corali, a volte condivisi con ospiti, ad alto tasso di comicità.