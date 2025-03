Palermotoday.it - In due anni a Palermo 270 incidenti causati dalle buche, la mappa delle strade più pericolose

Leggi su Palermotoday.it

Una fortuna probabilmente per i gommisti, una sciagura per chi va in auto, in moto e anche a piedi. Che ledisiano un pericolo costante è sotto gli occhi di tutti e a dimostrarlo sono anche i dati estrapolati dal database della Sispi, la società partecipata del Comune che gestisce.