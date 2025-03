Lanazione.it - "In corsa per un sogno". Tra scaramanzia e fiducia

Leggi su Lanazione.it

"Con questo mister e giocatori possiamo fare cose impensabili, fino all’ultimo lotteremo per l’obiettivo massimo". A suonare la carica è il ds aquilotto Stefano Melissano dalle cui parole, pur non nominando mai la prima lettera dell’alfabeto, si evince il credo che anima l’intero ambiente aquilotto: "Crediamo nel. Fino a quando la matematica ce lo consentirà lotteremo. Ad oggi siamo ancora in. La classifica, come dice il tecnico, la guarderemo al termine del torneo, ora continuiamo a pensare partita dopo partita. I ragazzi e lo staff sono esemplari dal punto di vista della dedizione e della determinazione per la causa comune, stanno conducendo un campionato straordinario, oltre le aspettative. Tutto ciò anche grazie al supporto eccezionale del nostro pubblico che è sempre stato al nostro fianco, riempiendo il ‘Picco’ e alimentando entusiasmo".