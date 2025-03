Ilnapolista.it - In Brasile non lo ammetteranno mai, ma provano invidia per l’Argentina di Scaloni (The Athletic)

Ilaffronterà questa notteper le qualificazioni ai Mondiali 2026. La nazionale guidata da Dorval viene da anni difficili e spera che questo match possa rilanciare un briciolo di speranza in un Paese che sembra guardare sempre di più agli eterni rivali con.Ilè migliorato, ma serve ancora qualcosa per arrivare al livello delTheelenca le peggiori figuracce della nazionale brasiliana degli ultimi anni:L’imbarazzante sconfitta per 7-1 contro la Germania nel Mondiale che si giocò in, senza dimenticare la ridicola riconferma di Dunga come allenatore o i due crolli della Copa America del 2015 e del 2016. Il faticoso inseguimento a Carlo Ancelotti. Ce n’è anche una più recente: nel novembre 2023, con il secondo allenatore ad interim dell’anno, ilha accoltoa Rio de Janeiro per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.