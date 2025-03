Lanazione.it - In A/1 con 30 chili di hashish: la Polizia di Stato arresta un soggetto per detenzione illecita di stupefacenti

Arezzo, 25 marzo 2025 – In A/1 con 30di: ladiunperdi. Ladidi Arezzo, nel fine settimana, ha intercettato ed arreunperdimentre stava percorrendo l’autostrada del sole diretto verso il nord Italia. Erano da poco passate le ore 22 di ieri sera, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo una Smart ForFour con targa italiana, con a bordo il solo conducente: un cittadino italiano di 40 anni. Gli agenti da un primo sommario controllo, si sono subito accorti che nonostante le apparenze c’era qualcosa che non andava nel comportamento dele, soprattutto, riguardo alle sue dichiarazioni in merito ai motivi del suo viaggio in autostrada privo di bagagli e con una borsa vuota riposta sul sedile posteriore.