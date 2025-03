Ilrestodelcarlino.it - Impianto biogas, sindaco nel mirino

Ildi Polverigi Daniele Carnevali sabato scorso ha emesso un’ordinanza sull’a biomasse in via dell’Industria a Polverigi. Una decisione considerata tardiva dal gruppo di opposizione Noi per Polverigi perché, dicono, arriverebbe dopo i sigilli. L’è sotto sequestro giudiziario da almeno tre giorni per inquinamento ambientale, illecito smaltimento dei rifiuti. "L’ordinanza obbliga la proprietà a tenere conto delle raccomandazioni presenti nella relazione il 25 ottobre scorso. Già a ottobre quindi l’Ast di Ancona aveva segnalato di porre attenzione a diversi aspetti. Il consigliere di minoranza della Commissione Ambiente chiese, il 18 gennaio, la convocazione della Commissione stessa per avere aggiornamenti sugli esiti del tavolo tecnico. L’ordinanza delè fuori tempo massimo, la proprietà non può più fare niente perché l’ha i sigilli dell’autorità giudiziaria".