ImPatto digitale | Gran finale con ospiti illustri

Scienziati di fama internazionale, una Tata diventata famosa in tv, pedagogisti di esperienza, un comico che fa il tutto esaurito. Saranno i protagonisti del ciclo di conferenze organizzato per concludere al meglio l’esperienza di, progetto contro il divariocoordinato dalla Fondazione Comunitaria di Lodi. In tre anni il progetto ha distribuito alle famiglie centinaia di computer, ha avviato 28 Poli di Comunità in 15 comuni, ha promosso attività di formazione per ragazzi e i loro genitori. Nei tre mesi finali del progetto sono previste conferenze cond’eccezione. Si comincia il 9 aprile alle 17 nella sede della Fondazione, con Daniele Novara, pedagogista e formatore. Toccherà poi a Francesca Valla (nella foto), scrittrice, influencer, ma soprattutto la Tata Francesca della Tv (15 maggio alle 16.