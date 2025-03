Immigrazione addio, la prima preoccupazione degli italiani (e degli europei) ora è il costo della vita - Il rapporto

Leggi su Open.online

Il mondo cambia, le narrazioni pure, e così le percezioni dei cittadini. C’è stata un’epoca, non lontana, in cui la più grandeelettoriedpareva essere quella dell’. L’afflusso record di richiedenti asilo dalla Siria in guerra civile da un lato (Est) e gli sbarchi di disperati del continente africano verso Lampedusa dall’altro (Sud), cavalcati da più di un “imprenditore politico”, avevano imposto nello scorso decennio con forza il tema all’opinione pubblica. Non che la sfida sia scomparsa dall’orizzonte, o che leader di molti Paesi non ci puntino ancora, ma all’alba del 2025 i cittadini sembrano avere altro per la testa: in Europa, e ancor più in Italia. Secondo i dati del nuovo Eurobarometro pubblicati questa mattina, appena il 13%cita il dossier «migrazione e asilo» in testa all’agenda delle priorità di cui vorrebbe che l’Ue si occupasse.