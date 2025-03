Immatricolazioni auto Europa Occidentale | calo del 31% a febbraio 2025

Quotidiano.net - Immatricolazioni auto Europa Occidentale: calo del 3,1% a febbraio 2025

In(Ue, Efta e Regno Unito) asono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 963.540, il 3,1% in meno dello stesso mese del 2024. Da inizio anno ne sono state vendute 1.959.580, indel 2,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Ledi vetture elettriche nei primi due mesi delsono 255.489, in crescita del 28,4% sullo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota del 15,2% del totale del mercato. Per il gruppo Stellantis asi sono contate 155.970in, il 16,2% in meno dello stesso mese del 2024, con una quota di mercato del 16,2% contro il 18,7% di un anno fa. Nei primi due mesi dell'anno ledel gruppo sono 310.091, indel 16,1%.