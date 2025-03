Liberoquotidiano.it - Il video che sbugiarda Prodi: tira i capelli a Lavinia Orefici

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo Var, esami al millimetro e strampalate giustificazioni da sinistra con tanto di selfie con "IoStoConRomano" (citofonare Letta, Enrico), ecco che arriva la prova definitiva cheRomano. In untrasmesso da DiMartedì di fatto arriva la prova definitiva: Romanohato i. Come dimostrano queste immagini, il professore tocca idella cronista di Quarta Repubblicandoli. Un gesto inequivocabile che adesso trova conferma in queste immagini. Il professorha tentato più volte in questi giorni di negare l'evidenza. E anche la, sfogandosi nello studio di Quarta Repubblica, ha dovuto osservare, con tanta amarezza, quanto si stato poco corretto da parte dell'ex premier negare proprio l'evidenza. Insomma con queste immagini adesso si pone la parola fine ai dubbi e alle incredibili tesi giustificazioniste da parte di diversi esponenti del Pd.