Movieplayer.it - Il Tv Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di primavera

Leggi su Movieplayer.it

Se alla ricerca di un nuovo schermo per casa, vi segnaliamo che il TvNeo4Kda 75è attualmente in offerta suin relazione alladi2025. Su, in occasione delladi2025, è possibile trovare il TvNeo4Kda 75in. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 999,00€, con unodel 23% sul prezzo più basso ultimi 30gg (1.299,00€). Se interessati all'acquisto, o anche ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto, o . Il TvNeo4Kda 75indicato è venduto e spedito daNeo4KLa .