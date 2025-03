Lanazione.it - Il tempio del vino è To Wine. Mille etichette nella cantina «Qui è un viaggio di sapore»

Lungo viale della Repubblica, si trova un angolo di passione, eleganza e tradizione: il ristorante enoteca To. Nato nel 2012 come enoteca, il locale è cresciuto nel tempo, evolvendosi in un piccolo ristorante che offre un’esperienza gastronomica unica, dedicata agli amanti dele della buona cucina. Il titolare, Gionni Bonistalli, sommelier esperto e insegnante Fisar, ha seguito il suo cuore, e dopo il diploma come perito tessile, ha deciso di intraprendere una carriera completamente diversa, aprendo un locale che fosse la perfetta sintesi tra la sua grande passione per ile l’amore per l’ospitalità. «Abbiamo aperto nel 2012 prima come enoteca e poi ci siamo evoluti ampliando lo spazio e proponendo anche cucina», dice. «Un modo per dare un’esperienza completa ai clienti che possono venire per un pranzo veloce o per trascorrere una serata piacevole».