Sport.quotidiano.net - Il Team Vangi brilla in Francia, mentre Meloni vince in Emilia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Calenzano, 25 marzo 2025 - Un’ottima prestazione con Pietro Scottoni e Giacomo Serangeli in, e la seconda vittoria stagionale inRomagna con ilnte Andrea, è il bilancio delche domenica prossima 30 marzo a Calenzano organizzerà il Memorial per ricordare Clara e Faliero. La squadra juniores fiorentina del presidente Fabrizioe diretta da Matteo Berti ha preso parte ina “La Bernaudeau Juniors” conquistando con Scottoni e Serangeli il quinto e il settimo posto, a conferma delle ottime qualità dei due atleti. Una trasferta importante anche per fare esperienza e confrontarsi in ambito internazionale. Nella Coppa Senio a Cassanigo di Cotignola è arrivata invece per la società calenzanese la seconda vittoria stagionale grazie a Andreaatleta che si era messo in evidenza anche sul Circuito degli Assi a Calenzano.