Sport.quotidiano.net - Il Tau non molla i play-off

Una sola vittoria, contro il Fiorenzuola ultimo in classifica, nelle ultime sette giornate; il successo casalingo che manca da gennaio; la perdita del terzo posto per quella che era la ex capolista. Terzo gradino del podio ora di proprietà della Pistoiese che ha recuperato una dozzina di punti al Tau, dall’avvio di stagione ad ora. E’ lapalissiano che gli infortuni hanno inciso in maniera fondamentale, con i vari Lombardo, Bruzzo, Rinaldini da tempo fermi ai box, con l’aggiunta di Bongiorni. Adesso c’è da conquistare almeno il lasciapassare matematico per i-off (15 punti di vantaggio a 6 gare dalla fine) e, poi, vedremo. C’è chi afferma che, in questo finale di campionato, la post season potrebbe mettere a disposizione un posto per la "C": questo per i casi del Taranto e della Turris, escluse dalla Lega "Pro", girone Sud.