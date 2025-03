Ilgiornale.it - Il "susci" nomade di Cedroni

Leggi su Ilgiornale.it

Il grande chef di Senigallia lancia la stagione 2025 del suo secondo locale nella baia di Portonovo con un menu che, come ogni anno, segue un tema. Quest’anno è dedicato ai popoli che hanno fatto del movimento la propria essenza, dai Guaranì agli Inuit, dai Bajau agli Yagan, dai Sami agli Ainu, a cui sono ispirati piatti come sempre creativi ed entusiasmanti. In un’atmosfera informale e selvaggia