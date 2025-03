Thesocialpost.it - Il successo di Adolescence, lo specchio oscuro dell’età fragile

In un panorama televisivo saturo di format prevedibili,si è imposto come un oggetto narrativo disturbante e necessario. La miniserie britannica, composta da quattro episodi girati interamente in piano sequenza, ha conquistato critica e pubblico grazie a un intreccio che fonde racconto psicologico, analisi sociale e invenzione visiva con una precisione chirurgica. Non è solo televisione: è un’esperienza, un’immersione forzata in uno dei territori più pericolosi e incompresi del nostro tempo — l’adolescenza.La mente adolescente, tra fragilità e furoreIl cuore pulsante della serie è Jamie Miller, un ragazzo di tredici anni arrestato con l’accusa di omicidio. Non importa sapere se sia colpevole. Importa che lo sguardo su di lui sia quello di un mondo che lo ha già giudicato e condannato.