Lanazione.it - Il sindaco di Montevarchi al TG5

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 marzo 2025 – Una troupe di Mediaset, nei giorni scorsi, ha fatto tappa aper parlare con ilChiassai Martini della Fondazione Cer Italia, la prima comunità energetica a trazione pubblica in Italia. Il servizio è andato in onda ieri al Tg5 delle ore 13. Oltre a Chiassai, sono stati intervistati anche Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, la dirigente scolastica Laura Debolini dell'IC Magiotti e l'imprenditore Antonio Carpinelli dell'azienda Pami'. "Il sole risplende sui pannelli solari montati sui tetti di, è il momento giusto, per consumare energia, lo sanno bene i 300 utenti della comunità energetica che qui, unico caso in Italia, è stata creata dal comune ed è diventata un progetto nazionale.", spiega il giornalista, che ha poi intervistato ilnel suo ufficio a Palazzo Varchi.