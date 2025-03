Lettera43.it - Il senso di Franceschini per il matriarcato, i due Ruffini con Mattarella e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

Basta con il patriarcato, ci pensa Dario. L’ex ministro della Cultura vuole sovvertire le antiche regole familiari: «Dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo il cognome della madre. È una cosa semplice e anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere». Ma sì,in questo modo sorpassa a sinistra Elly Schlein e diventa l’emblema del. Così se la segretaria del Partito democratico volesse fare un figlio avrebbe il suo cognome. Comunque con una regola del genere i figli di Margherita Agnelli si chiamerebbero Agnelli, e non Elkann né de Pahlen. Forse a Dario la cosa è sfuggita di mano.