Game-experience.it - Il santuario restaurato grazie ai fan di Ghost of Tsushima banna i turisti dopo “un’imperdonabile mancanza di rispetto”

Leggi su Game-experience.it

IlWatatsumi, situato sull’isola diin Giappone eai fan diof, ha annunciato che dal 23 marzo l’accesso è consentito solo ai fedeli e ai membri della congregazione, escludendo definitivamente i. Questa drastica decisione è stata presa in seguito a continui episodi di vandalismo e comportamenti irsi da parte dei visitatori, culminati in un “grave e imperdonabile atto di irriverenza” avvenuto il 22 marzo. Sebbene i responsabili delnon abbiano specificato la natura esatta dell’episodio, hanno sottolineato che il personale è stato più volte costretto a contattare la polizia per gestire episodi di danneggiamento e abusi, sia fisici che verbali.Come riportato da Automaton, ilaveva guadagnato notorietà internazionaleal videogiocoof, che ha reso popolare la vera isola die i suoi luoghi sacri.