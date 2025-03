Ilfattoquotidiano.it - “Il sangue gli colava sul viso e si vedevano scintille volare tra le catene”: un lottatore folgora il padre sul ring con una batteria d’auto

A Sheffield, in Inghilterra,e figlio si sono sfidati in un match di wrestling “all’ultimo”. L’episodio è scioccante: Jack Harrop,hardcore, ha “fulminato” ilIsaac con dei cavi elettrici. Jack ha collegato i cavi a una, attaccandoli alledel. Dopo che ilè stato scosso dalla scossa elettrica, l’arbitro ha immediatamente dichiarato Jack vincitore.Come riporta il Daily Mail, l’evento è stato parte di uno spettacolo organizzato dalle promozioni ICW No Holds Barred e Rise England. Definito “lo spettacolo più violento” mai tenuto nel Regno Unito, ha visto anche altre scene di violenza estrema: lottatori sbattuti contro tavoli e colpiti con bastoni rivestiti di filo spinato. La brutalità dell’incontro ha suscitato indignazione online. Molti utenti sui social hanno criticato la messa in scena, definendo l’episodio “stupido” e “non wrestling”.